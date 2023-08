Ein Jahr vor Vertragsende: Dijakovic verlässt Rapid

Der SK Rapid gibt Defensivspieler Marko Dijakovic ein Jahr vor dessen Vertragsende nach Polen ab.

Wie die Hütteldorfer am Dienstag mitteilten, wechselt der Verteidiger zu GKS Tychy in die 2. polnische Liga, wo der Klub aktuell Tabellenführer ist. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Klubs Stillschweigen.

Der 21-Jährige trug seit Sommer 2019 das grün-weiße Trikot und war vorrangig als Innenverteidiger oder linker Außenverteidiger für die zweite Mannschaft des SK Rapid im Einsatz.

In 55 Zweitligaspielen erzielte der torgefährliche Linksfuß sechs Treffer für Rapid II. Zudem kam Marko Dijakovićauch zwei Mal in der österreichischen Bundesliga jeweils gegen Altach und die Admira sowie einmal in der UEFA Europa League beim Auswärtsspiel in Genk zur Kurzauftritten.

