„Ein kompletter Spieler“: Tatar von der Spielweise von Prass beeindruckt

Sky-Experte Alfred Tatar und Marko Stankovic haben bei „Alles Taktik“ die Spielweise von Alexander Prass etwas genauer unter die Lupe genommen.

Für Tatar ist der Sturm-Akteur der Senkrechtstarter der Saison in der ADMIRAL Bundesliga. „Defensive Qualitäten, schnelles Umschalten, Ballgewinne, sofort die Offensive suchen und Vorlagen liefern: Alexander Prass ist ein kompletter Spieler“, so der Sky-Experte.

Statistisch glänzt der 21-Jährige in mehreren Aspekten. Beispielsweise hat er ligaweit die meisten Torschussvorlagen kreiert. Einzige Schwäche ist für Stankovic die fehlende Torgefahr. Tatar widerspricht dem langjährigen Bundesliga-Kicker in diesem Punkt: „In der Raute die Achterposition ist nicht dafür zuständig, Tore am Fließband zu erzielen. Prass erfüllt genau das, wofür seine Position geschaffen wurde.“

Prass im Nationalteam als Linksverteidiger?

Prass wechselte im Sommer 2021 vom FC Liefering zu Sturm. Davor durchlief der Mittelfeldspieler die Akademie von Red Bull Salzburg. Nach Graz geholt wurde er vom Duo Christian Ilzer und Andreas Schicker. Cheftrainer Ilzer schenkte dem laufstarken Prass auf Anhieb Vertrauen, dieser zahlte es mit Topleistungen und einer beeindruckenden Entwicklung zurück.

Im November 2022 wurde Prass zum Nationalspieler. Auch beim bevorstehenden ÖFB-Lehrgang ist er dabei. Nationaltrainer Ralf Rangnick sieht in Prass sogar Linksverteidiger-Potential. Bereits bei seinem Debüt für das ÖFB-Team gegen Andorra (1:0) im vergangenen November agierte Prass im 3-4-3-System als linker Flügelspieler.

„Bei ihm habe ich die Vorstellung, dass er sich zu so einem Spieler entwickeln kann in den nächsten ein oder zwei Jahren“, sagte Rangnick letzte Woche über Linksfuß Prass.

