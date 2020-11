Arnautovic nur auf Abruf! Ein Neuling im ÖFB-Teamkader

via

Marko Arnautovic scheint nicht im 29-Mann-Kader für die November-Länderspiele der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft auf. Der Wiener, der am kommenden Mittwoch noch mit seinem Club Shanghai SIPG in der chinesischen Liga im Einsatz ist, wurde am Freitag von ÖFB-Teamchef Franco Foda nur auf die Abrufliste gesetzt.

Außerdem fehlen unter anderem die verletzten Konrad Laimer und Stefan Posch, Marco Friedl steht wegen Reisebeschränkungen nicht zur Verfügung. Erstmals ins Aufgebot berufen wurde LASK-Offensivspieler Husein Balic. Die ÖFB-Auswahl tritt auswärts gegen Luxemburg (11. November/Testspiel) und jeweils in der Nations League in Wien gegen Nordirland (15. November) und Norwegen (18. November) an.

Das ist der ÖFB-Kader:

Tor: Pavao Pervan (VfL Wolfsburg/GER, 4 Länderspiele), Alexander Schlager (LASK, 3), Cican Stankovic (Red Bull Salzburg, 4)

Abwehr: Aleksandar Dragovic (Bayer 04 Leverkusen/GER, 84/1 Tor), Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt/GER, 50/4), Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach/GER, 23/1), Philipp Lienhart (SC Freiburg/GER, 1/0), Gernot Trauner (LASK, 1/0), Christopher Trimmel (Union Berlin/GER, 9/0), Andreas Ulmer (Red Bull Salzburg, 19/0), Maximilian Ullmann (SK Rapid, 0), Albert Vallci (Red Bull Salzburg, 0), David Alaba (Bayern München/GER, 74/14)

Mittelfeld: Julian Baumgartlinger (Bayer 04 Leverkusen/GER, 79/1), Christoph Baumgartner (TSG 1899 Hoffenheim/GER, 5/2), Florian Grillitsch (TSG 1899 Hoffenheim/GER, 18/1), Raphael Holzhauser (Beerschot/BEL, 1/0), Stefan Ilsanker (Eintracht Frankfurt/GER, 46/0), Valentino Lazaro (Borussia Mönchengladbach/GER, 28/3), Karim Onisiwo (FSV Mainz/GER, 9/1), Reinhold Ranftl (LASK, 3/0), Louis Schaub (FC Luzern/SUI, 15/5), Xaver Schlager (VfL Wolfsburg/GER, 15/1), Alessandro Schöpf (FC Schalke 04/GER, 24/5)

Angriff: Husein Balic (LASK, 0), Adrian Grbic (FC Lorient/FRA, 4/1), Michael Gregoritsch (FC Augsburg/GER, 22/4), Sasa Kalajdzic (VfB Stuttgart/GER, 1/0), Marcel Sabitzer (RB Leipzig/GER, 44/8)

Auf Abruf: Martin Fraisl (SV Sandhausen/GER, 0), Heinz Lindner (FC Basel/SUI, 28), Jörg Siebenhandl (SK Sturm Graz, 2) – Philipp Wiesinger (LASK, 0), Maximilian Wöber (Red Bull Salzburg, 6/0), Yusuf Demir (SK Rapid, 0), Thomas Murg (PAOK Saloniki/GRE, 0), Manuel Prietl (Arminia Bielefeld/GER, 0), Marcel Ritzmaier (SK Rapid, 0), Stefan Schwab (PAOK Saloniki/GRE, 1/0), Patrick Wimmer (FK Austria Wien, 0), Hannes Wolf (Borussia Mönchengladbach/GER, 0), Peter Zulj (RSC Anderlecht/BEL, 10/0), Marko Arnautovic (Shanghai SIPG/CHN, 85/26), Ercan Kara (SK Rapid, 0), Christoph Monschein (FK Austria Wien, 1/0)

