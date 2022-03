„Ein paar hat es härter erwischt“ – Jaissle muss weiter auf Stammspieler verzichten

via

via Sky Sport Austria

Für Salzburg-Trainer Matthias Jaissle waren die vergangenen Tage alles andere als leicht. Mehr als 30 Coronafälle im Lager der Salzburger machten ein Antreten am Sonntag gegen LASK unmöglich. Einige Spieler sind auch für das Nachholspiel am Mittwoch noch nicht rechtzeitig fit geworden, erklärt der „Bullen“-Coach im Sky-Interview.

Laut Jaissle verlief bei den meisten Spielern der Krankheitsverlauf glimpflich, dennoch erwischte es auch einige Spieler schwerer. „Es war eine extreme Woche in allen Facetten. Wir werden sehen, wie die Jungs heute beisammen sind“, sagt der 33-Jährige vor der Partie in Pasching. So fehlen im Kader unter anderem Stammspieler wie Maximilian Wöber, Andreas Ulmer, Mohamed Camara und Luka Sucic.

Dennoch freut sich der Salzburg-Trainer auf das Spiel gegen den LASK: „Wir haben versucht, das Optimum rauszuholen, wir haben sie gut vorbereitet. Montag dann die Einheit genutzt, gestern ein halbwegs vernünftiges Abschlusstraining. Ich freue mich jetzt, die Jungs von der Leine zu lassen nach über eine Woche Quarantäne“.