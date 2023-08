„Ein schöner Nachname“: Guardiola bestätigt Gvardiol-Ankunft bei City

Noch bevor der Wechsel offiziell verkündet worden ist, hat Pep Guardiola über City-Neuzugang Josko Gvardiol gesprochen – und sich vor allem über dessen Nachnamen amüsiert.

„Gvardiol, was für ein schöner Nachname! Er macht gerade einen medizinischen Test. Jeder weiß, dass er hier ist. Hoffentlich können wir das Geschäft in den nächsten Stunden/Tagen abschließen“, erklärte der 52-jährige Spanier auf der Pressekonferenz vor dem Community Shield-Finale zwischen Manchester City und dem FC Arsenal.

Damit bestätigte Guardiola, was in den vergangenen Tagen und Wochen bereits berichtet wurde. Innenverteidiger Josko Gvardiol verlässt RB Leipzig nach zwei Saisons und schließt sich dem amtierenden englischen Meister City an.

Gvardiol teuerster Verteidiger der Welt

Wie sein zukünftiger Coach selbst angekündigt hat, befindet sich der 21-jährige Kroate bereits in Manchester und absolviert finale Gesundheitschecks. Nach Sky Informationen beläuft sich das finanzielle Gesamtpaket für den kroatischen Defensivspezialisten auf über 100 Millionen Euro. Die Sockelablöse beträgt 90 Millionen Euro, hinzu kommen Bonuszahlungen.

Gvardiol avanciert damit zum teuersten Innenverteidiger der Geschichte. Er löst Harry Maguire ab, der 2019 für 87 Millionen Euro von Leicester City zu Manchester United wechselte. Gvardiol war 2020 für 18 Millionen Euro von Dinamo Zagreb zu RB gekommen.

(skysport.de) / Bild: Imago