Ein Sieg fehlt: New York Knicks vor Aufstieg ins NBA-Conference-Finale

Den New York Knicks fehlt im Play-off der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA noch ein Sieg, um ins Finale der Eastern Conference einzuziehen.

Die New Yorker feierten am Dienstag zu Hause einen 121:91-Sieg und führen in der „best of seven“-Serie 3:2. Auch Titelverteidiger Denver Nuggets ging gegen die Minnesota Timberwolves nach einem 112:97-Heimerfolg mit 3:2 in Führung. Nuggets-Star Nikola Jokic erhielt schon vor dem Match seine dritte MVP-Trophäe.

Im Madison Square Garden gingen die Knicks im ersten Viertel in Führung und gaben diese nicht mehr ab. Bester Mann auf dem Parkett war einmal mehr Jalen Brunson, der 44 Punkte erzielte. Obwohl die Knicks über weite Strecken mit mindestens zehn Punkten in Führung lagen, verlief die Partie oft hitzig: Nach einer Rudelbildung kassierten mehrere Spieler ein technisches Foul. Spiel sechs der Serie findet in der Nacht auf Samstag in Indianapolis statt. Die Knicks hoffen auf ihre erste Finalteilnahme in der Eastern Conference seit dem Jahr 2000.

In Denver war Jokic beim klaren Heimsieg der Nuggets einmal mehr herausragend. Mit 40 Punkten und 13 Assists hatte er großen Anteil am Sieg und bewies auch, warum er sich die dritte Trophäe als MVP („most valuable player“) verdient.