„Ein super Typ“: Tennis-Topstars würdigen Thiem vor Abschied

Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic haben Dominic Thiem am Donnerstagabend bei der Galanacht des Sports in Wien schöne (Video-)Botschaften mit in sein Leben nach der Tennis-Karriere gegeben. Von Fußball-Star David Alaba bekam der Niederösterreicher den NIKI in der Kategorie Special Award überreicht. Für Thiems große Abschiedsparty am 20. Oktober im Rahmen der Erste Open hat Federer bereits abgesagt, Antworten der beiden weiteren Weltstars stehen noch aus.

Der Spanier Nadal bezeichnete die Auszeichnung als „sehr verdient“ und Djokovic freute sich, dass Thiem die Möglichkeit bekommt, sich in Wien zu verabschieden. Der 31-Jährige erhält für den Hauptbewerb eine Wildcard und wird am Dienstag der Turnierwoche aufschlagen. „Ein letzter Tanz, genieße es“, meinte der Serbe. Federer gratulierte „ganz herzlich“ für den Award für das Lebenswerk. „Du warst ein super Typ, auf, neben dem Platz immer fair. Deine Freundschaft war mir natürlich immer wichtig auf der Tour. Als Rivalen, dass wir so gut ausgekommen sind, war immer toll für mich. Wir sehen uns bald wieder.“

Thiem über Karriereende: „Habe das Gefühl, dass die Batterien leer sind“

Zum Leidwesen sicher auch vieler österreichischer Tennisfans wird das Wiedersehen nicht beim Farewell in Wien stattfinden. Roger habe „für mich leider, für ihn zum Glück einen Urlaub auf den Bahamas“ geplant, erzählte Thiem. „Ich bin mir sicher, dass mir die anderen zwei auch noch zurückschreiben werden“, fügte er an.

Für die Zukunft hofft Thiem, dass es Zeit geben wird, sich einmal zusammenzusetzen und in Ruhe zu reden. „Man sieht sich ja nur auf den Turnieren, wo doch immer eine gewisse Grundspannung ist. Wo alles auf die Matches drauf ausgerichtet ist, auf die bestmögliche Leistung. Es wäre auf jeden Fall interessant, speziell mit den drei über das alles ein bisschen länger zu reden, wie sich die fühlen, wie es für die ist, die zu sein, die sie auch sind. Drei der allerbesten Sportler aller Zeiten.“

Thiem: „Mit 31 auch ganz gut bedient“

Mit dem NIKI in der Hand fühle er sich jetzt „relativ alt“, beantwortete Thiem eine entsprechende Frage lachend. „Neben den Skispringern vor allem, die schauen immer so jung aus. Das ist ein Wahnsinn.“ Aber er habe „noch ein paar junge gute Jahre“ vor sich, „nicht am allerhöchsten Level, aber so zumindest, dass ich für mich selber Sport treiben kann. Ich fühle mich ganz okay.“

31 ist ein junges Alter, um aufzuhören, ohne Verletzung hätte Thiem wohl noch einige Profijahre vor sich haben können. „Ich fühle mich so eh jung, aber das Handgelenk ist, glaube ich, circa siebzig Jahre alt, nicht 31. Es ist in den ganzen Sportarten so, wenn man das so betreibt, dass es gewisse Abnützungserscheinungen gibt. Sicher wäre es vielleicht schöner gewesen, bis 35 zu spielen, aber es ist wie es ist.“ Man könne es auch von einer anderen Seite sehen, eine Verletzung hätte auch mit Anfang zwanzig kommen können. „Somit bin ich mit 31 auch ganz gut bedient.“

(APA).

Beitragsbild: GEPA.