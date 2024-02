Eine Ära endet bei Red Bull Salzburg

Fußball-Serienmeister Salzburg erhält erstmals in der Red-Bull-Ära einen neuen Tormanntrainer. Clublegende Herbert Ilsanker beendet seine Tätigkeit mit Ende der laufenden Saison nach 19 Jahren auf eigenen Wunsch. Sein Nachfolger wird der bereits seit Sommer 2022 mit ihm zusammenarbeitende Sebastian Baumgartner, gaben die Salzburger am Sonntag bekannt. Ilsanker werde dem Verein als Torhüter-Scout und Tormanntrainer im Nachwuchsbereich erhalten bleiben.

Ilsanker ist ein Mann der ersten Stunde im Fußball-Imperium von Red Bull. Der Ex-Torhüter von Austria Salzburg hatte sein Amt 2005 bei der Übernahme des Clubs durch den Getränkekonzern angetreten und hat seither inklusive interimistischen Lösungen unter 15 verschiedenen Cheftrainern gearbeitet. Zu seinem Markenzeichen wurde die bei jeder Witterung getragene kurze Hose. Die Entscheidung zum Schritt zurück habe er vor allem aus gesundheitlichen Gründen getroffen, sagte der 56-Jährige.

„Über die vergangenen Jahre haben mir Schmerzen in Knie und Rücken die tägliche Trainerarbeit am Platz nicht einfacher gemacht. Aber noch bin ich gesund und fühle mich gut, weshalb jetzt ein passender Zeitpunkt ist, eine neue Aufgabe anzunehmen, die körperlich etwas weniger herausfordernd ist“, erklärte Ilsanker. Sein 37-jähriger Nachfolger Baumgartner war zuvor unter anderem in der Akademie der Salzburger und beim FC Liefering als Tormanntrainer tätig.

