Nach acht gemeinsamen Jahren: Rapid bestätigt Schobesberger-Aus

Nach acht Jahren endet die Zeit von Phlipp Schobesberger beim SK Rapid. Der im Sommer auslaufende Vertrag des 28-Jährigen wird nicht verlängert. Das bestätigte der Klub am Montag offiziell.

Der Oberösterreicher kam 2014 von Pasching zu Rapid, wo er schnell zum Stammspieler wurde und es sogar bis zum ÖFB-Teamspieler brachte. In den vergangenen Jahren hatte der 28-Jährige aber immer wieder mit schweren Verletzungen zu kämpfen. Der Flügelspieler absolvierte für Rapid 164 Pflichtspiele und erzielte dabei 31 Tore.

Geschäftsführer Sport Zoran Barisic hatte sich vor acht Jahren als damaliger Rapid-Trainer für eine Verpflichtung von Schobesberger ausgesprochen, umso mehr schmerzt nun laut dem Wiener der Abschied. „Es ist mir und uns allen nicht leichtgefallen, aber die Entscheidung ist gefallen“, sagte Barisic in einer Club-Aussendung.

Schobesberger meinte zu seinem bevorstehenden Abgang: „Acht Jahre sind in einer Fußballerlaufbahn eine sehr lange Zeit. Ich bin dankbar, dass ich diese bei Rapid erleben durfte. Es waren grundsätzlich schöne Jahre, auch wenn die Phasen rund um die Verletzungen hart waren.“

Rapid-Zeit von vielen Verletzungen geprägt

Im Herbst 2016 zog er sich innerhalb kurzer Zeit gleich zwei Verletzungen zu und so kam er in der Saison 2016/17 zu lediglich zehn weiteren Bewerbsspielen, in denen er allerdings ohne Torerfolg blieb. Danach gelang ihm sein Comeback, das mit einem Einsatz im Nationalteam (2017), drei Derbytoren (2017/18) und dem Last-Minute-Goldtor beim 2:1-Auswärtssieg in der UEFA Europa League bei Spartak Moskau (2018) gekrönt wurde, im November 2017 wurde zudem sein Vertrag beim SK Rapid vorzeitig bis 2022 verlängert.

Im Herbst 2019 schlug der Verletzungsteufel wieder erbarmungslos zu. Somit kam der mittlerweile 28-jährige Offensivspieler in den letzten drei Spielzeiten auf lediglich 18 Pflichtspieleinsätze (2 Tore) bei der Profimannschaft. In der laufenden Saison kam er zu fünf Kurzeinsätzen (rund 50 Spielminuten) bei den Profis und zudem zu fünf Spielen in der 2. Liga, am vergangenen Freitag 63 Minuten beim Heimspiel gegen Lafnitz. Im April musste Schobesberger aufgrund von muskulären Problemen abermals passen.

Quelle: (APA/SK Rapid)/Bild: GEPA