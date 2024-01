„Eine große Ehre“ – Blau-Weiß Linz wird Mitglied der Europäischen Klubvereinigung

Der FC Blau-Weiß Linz ist nun Mitglied der europäischen Klubvereinigung (ECA). Die ECA ist sowohl von der UEFA als auch von der FIFA offiziell als einzige, unabhängige Organisation für Fußballvereine auf europäischer Ebene anerkannt.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2008 vertritt die ECA ihre Mitglieder und darüber hinaus, indem sie die Interessen der europäischen Klubs als wichtigster Interessenvertreter der Klubs in allen internationalen Fußballangelegenheiten und Entscheidungsprozessen wahrt, stärkt und weiterentwickelt. Mitglieder der ECA sind unter anderem Klubs wie FC Bayern München, FC Liverpool, Ajax Amsterdam, Borussia Dortmund oder Inter Mailand.

„Für den FC Blau-Weiß Linz ist die Einladung, Teil des ECA-Netzwerks zu sein, eine große Ehre und wir freuen uns dabei sein zu dürfen. Wir erhalten damit Zugang zu aktuellen Forschungen und Branchentrends sowie Networking-Möglichkeiten bei diversen Veranstaltungen, außerdem können Persönlichkeiten des Klubs an Bildungsprogrammen und Workshops teilnehmen. Der Blick über den nationalen Tellerrand und der internationale Austausch sind aufgrund der hohen Dynamik im Profi-Fußball von besonderer Bedeutung. Unser Ziel ist es, den Klub nachhaltig in der österreichischen Bundesliga zu etablieren. Wir sind uns sicher, dass die Angebote der ECA eine wertvolle Unterstützung für unsere aktuelle sehr positive Entwicklung des Klubs sind“, so Christoph Peschek, Geschäftsführer des FC Blau-Weiß Linz.

Neben Blau-Weiß Linz sind der FC Salzburg, Austria Wien, LASK, SCR Altach, SK Rapid, Sturm Graz, SKN St. Pölten und der Wolfsberger AC Mitglieder der ECA.

(FC Blau-Weiß Linz, Red.) / Bild: GEPA