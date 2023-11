„Eine große Herausforderung“: Wiener Austria verzeichnet erneut ein Minus

Die Jahresbilanz bei der Wiener Austria ist weiter tiefrot. Wie der Fußball-Bundesligist am Montag angab, belief sich das negative Jahresergebnis im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/23 auf 6,85 Millionen Euro. Die Verbindlichkeiten des Clubs stehen aktuell demnach bei 66,73 Mio. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr wuchs der Schuldenberg damit um knapp zwei Mio. Euro an. Dabei verbuchte die Austria beim erwirtschafteten Umsatz ein Plus von sieben Mio. auf 30,66 Mio. Euro.

„Die finanzielle Lage der Austria ist nach wie vor sehr schwierig, da gibt es gar nichts schönzureden. Neben den hohen Zinsen und den Abschreibungen für unsere Infrastruktur haben letzte Saison auch die hohen Energiekosten und die wirtschaftliche Gesamtsituation das Erreichen eines besseren Ergebnisses erschwert“, sagte der neue Finanz-Vorstand Harald Zagiczek in einer Mitteilung. Im Verein arbeite man an konkreten Maßnahmen, die finanzielle Situation zu verbessern.

Wie die Austria anmerkte, beläuft sich der Anteil an Abschreibungen, die sich nicht auf die Liquidität auswirken, auf rund 4,8 Mio. Euro. Für das restliche Minus seien die hohen Zinsen verantwortlich. Das negative Eigenkapital beträgt nun über 20 Mio. Euro (20,659), nachdem es im Geschäftsjahr 2021/22 durch den Einstieg einer Investorengruppe um Sport-Vorstand Jürgen Werner auf 16,28 Mio. Euro verringert werden konnte.

Zagiczek spürt positive Grundstimmung

Der ehemalige Finanzchef Gerhard Krisch hatte bereits vor einem Jahr angemerkt, dass der finanzielle Turnaround auch 2022/23 aufgrund der Zinslandschaft nicht realisierbar sein wird. Die Lizenz für die laufenden Saison hatte die Austria erst im zweiten Anlauf erhalten, nachdem Investoren und Gönner erneut Geld in den Club gepumpt hatten. Zagiczek strich nun hervor, dass er weiter eine positive Grundstimmung innerhalb des Vereins sowie bei den Partnern wahrnehme. „Gemeinsam werden wir gestärkt aus dieser schwierigen Phase herauskommen“, hielt er fest.

Sportlich läuft es für die „Veilchen“ in dieser Saison durchwachsen. Dank einer Siegesserie konnte der Rückstand auf die Top Sechs der Liga reduziert werden. Nach dem 0:1 beim WAC am Wochenende rangiert die Austria derzeit auf Rang acht der Tabelle, vier Zähler fehlen auf die sechstplatzierten Wolfsberger.

Die wichtigsten Finanzkennzahlen der Saison 2022/23 mit Stichtag 30.06.2023 (in Klammer sind die Zahlen der Saison 2021/22):

(Angaben in Tausend-Euro)

Anlagevermögen: 54.061 (56.609)

(56.609) Umlaufvermögen: 4.507 (5.732)

(5.732) Eigenkapital: -20.659 (-16.281)

(-16.281) Fremdkapital*: 73.620 (71.911)

(71.911) Personalaufwand: 14.565 (12.621)

(12.621) Erträge/Umsatz: 30.663 (23.583)

(23.583) Jahresergebnis nach Steuern: -6.853 (-7.058)

*Das Fremdkapital setzt sich zusammen aus Verbindlichkeiten in der Höhe von 66,73 Tausend-Euro, Rückstellungen in der Höhe von 1,5 Tausend-Euro und Rechnungsabgrenzungen in der Höhe von 5,39 Tausend-Euro.

(Red./FK Austria Wien) / Bild: GEPA