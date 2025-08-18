„Eine Schande“: Neymar nach höchster Karriere-Niederlage im Tal der Tränen

Der Schmach folgten bei Neymar die Tränen, der Ohnmacht der Wutausbruch: „Das war Sch…, eine Schande, so ein Spiel im Santos-Trikot hinzulegen“, schnauzte der 33-Jährige nach dem 0:6-Debakel des Tabellen-15. im Kellerduell gegen den einen Rang schlechter platzierten Rio-Klub Vasco da Gama in der brasilianischen Fußballliga. Noch nie stand der einst als Pelé-Erbe gehandelte Superstar so verloren auf dem Platz.

Auf dem Rasen tröstete ihn mit einer langen Umarmung ausgerechnet Gästetrainer Fernando Diniz, unter dem Neymar am 17. Oktober 2023 sein bislang letztes Länderspiel bestritten hatte. Beim damaligen 0:2 in Uruguay hatte der Stürmer eine schwere Knieverletzung erlitten, von der er bis heute nicht mehr zu alter Form zurückgefunden hat. Nach seiner höchsten Pleite als Spieler schritt der Selecao-Rekordspieler unter Tränen von dannen.

Zuvor markierten zwei 0:4-Schlappen seine Karriere negativ: mit dem FC Santos im Weltpokalfinale 2011 gegen den FC Barcelona und dann mit den Katalanen 2017 in der Champions League gegen Paris St. Germain. Brasiliens 1:7-Schmach im WM-Halbfinale 2014 erlebte Neymar nach einem Wirbelbruch dagegen nur als Zuschauer am TV.

(SID) / Foto: IMAGO