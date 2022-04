„Eine Schande“: Pressestimmen zu Atletico vs. ManCity

Mundo Deportivo: „Das rotweiße Team, das besser war als das englische Team, kontrollierte das Spiel, aber es fehlte in einer großartigen zweiten Halbzeit ein Tor. Die Mannschaft Guardiolas, die von den Colchoneros an die Wand gedrängt wurde, verschwendete am Ende schamlos Zeit. Aber es hat nicht sein sollen. 0:0. Manchester City hat sich durchgesetzt. Atletico de Madrid, das seine Niederlage sehr teuer verkaufte, schied aus. Simeones Plan wäre fast aufgegangen. Fast. Aber die Fans verabschiedeten ihre Spieler (einige mit Tränen) und den Cholo (Argentinier Simeone) voller Stolz. So ist Atletico.“

Marca: „Atletico hätte es fast geschafft, sie sind sozusagen am Ufer gestorben. Die Mannschaft kämpfte bis zur 100. Minute. Aber in der zweiten Halbzeit fehlte ein Torerfolg und so sind die Rotweißen ausgeschieden gegen City in einem Wettbewerb, in dem man ohne Tore nicht gewinnen kann.“

La Vanguardia: „City dominierte den Ball in der ersten Halbzeit und Atletico schützte sich, indem es auf seine Chance wartete, die in der zweiten Halbzeit kam, insbesondere in der letzten halben Stunde, als es ihnen gelang, Guardiolas Team mit mehr Herz als Ideen unter Druck zu setzen. Ein hässlicher Tritt von Savic gegen Foden führte zu einer allgemeinen Rauferei und mit einem Atletico-Spieler weniger verpasste Correa eine klare Chance, ein Tor zu machen und das Spiel in die Verlängerung zu führen.“

Nachspiel im Kabinengang: Atletico- und City-Profis geraten nach Schlusspfiff aneinander

(dpa) / Bild: Imago