Eine Woche, zwei Spieltage, 20 Spiele: die Premier League über den Jahreswechsel täglich live bei Sky

Von Freitag bis Donnerstag (30.12. bis 5.1.) überträgt Sky alle 20 Partien des 18. und 19. Spieltags live und exklusiv

Die Begegnungen am Samstag (31.12.) ab 15:50 Uhr präsentiert Sky zusätzlich auch in der Silvester-Konferenz

Das „Match of the Week“ FC Chelsea – Manchester City mit Sky Experte Mladen Petric, Raphael Honigstein und Florian Schmidt-Sommerfeld am Donnerstag (5.1.) ab 20:30 Uhr live

Exklusiv für Sky Q Kund:innen präsentiert Sky auf Sky Sport UHD fünf Spiele zusätzlich auch live in Ultra HD

Nach nur einer kurzen Verschnaufpause nach dem Boxing-Day-Spieltag geht die Premier League ab Freitag über den Jahreswechsel in den nächsten Spielemarathon. Sieben Tage am Stück stehen dann täglich Live-Spiele aus dem englischen Oberhaus auf dem Programm. Sky überträgt in dieser Zeit alle 20 Partien des 18. und 19. Spieltags live und exklusiv.

West Ham United und der FC Brentford eröffnen den 18. Spieltag am Freitag (30.12.) ab 20:35 Uhr, kurz darauf folgen der FC Liverpool und Leicester City ab 20:50 Uhr. Über sieben Stunden Premier League live nonstop stehen an Silvester auf dem Programm. Im Herzen des letzten Tages des Jahres steht die Konferenz ab 15:50 Uhr, in deren Rahmen alle vier Spiele des Nachmittags zusätzlich zu den Einzelspiel-Übertragungen zu sehen sind. Unter anderem treffen dann Manchester City auf den FC Everton und Newcastle United auf Leeds United. Umrahmt wird die Konferenz von den Einzelspielen zwischen Wolverhampton und Manchester United ab 13:20 Uhr sowie Brighton & Hove Albion und Tabellenführer FC Arsenal ab 18:20 Uhr.

Die Partien von Tottenham Hotspur gegen Aston Villa (ab 14:50 Uhr) und Nottingham Forest gegen den FC Chelsea (ab 17:20 Uhr) komplettieren den 18. Spieltag und läuten zugleich das Fußballjahr 2023 am Neujahrstag ein.

Alle zehn Spiele des 19. Spieltags überträgt Sky zwischen Montag (2.1.) und Donnerstag (5.1.) live. Höhepunkte sind die Partie zwischen dem FC Arsenal und Verfolger Newcastle United am Dienstag (3.1.) ab 20:35 Uhr und das „Match of the Week“ am Donnerstagabend. Wenn Manchester City beim FC Chelsea zu Gast ist, berichten Florian Schmidt-Sommerfeld, Sky Experte Mladen Petric und Raphael Honigstein ab 20:30 Uhr live. Die Partie an der Stamford Bridge präsentiert Sky auf Sky Sport 1 auch im Scoutingfeed. Komplettiert wird der Spielemarathon der Premier League im Anschluss ab 23:00 Uhr mit den Highlights in „What a Strike!“.

Als besonderen Service überträgt Sky über den Jahreswechsel fünf Partie der Premier League auch live in Ultra HD. Auf Sky Sport UHD können Sky Q Kund:innen die die Partien FC Liverpool – Leicester City (30.12.), Wolverhampton Wanderers – Manchester United (31.12.), FC Brentford – FC Liverpool (2.1.), FC Arsenal – Newcastle United (3.1.) und FC Chelsea – Manchester City (5.1.) in bester Bildqualität genießen.

Mehr Live-Fußball aus der Premier League bei Sky gibt es ab Donnerstag (12.1.) mit dem 20. Spieltag.

Die Premier League über den Jahreswechsel bei Sky:



18. Spieltag:



Freitag, 30.12.:

20:35 Uhr: West Ham United – FC Brentford live auf Sky Sport 1

20:50 Uhr: FC Liverpool – Leicester City live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Samstag, 31.12.:

13:20 Uhr: Wolverhampton Wanderers – Manchester United live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

15:50 Uhr: Silvester-Konferenz live auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event und Sky Sport 1

15:50 Uhr: Manchester City – FC Everton live auf Sky Sport Austria 1

15:50 Uhr: Newcastle United – Leeds United live auf Sky Sport 3

15:50 Uhr: AFC Bournemouth – Crystal Palace live auf Sky Sport 4

15:50 Uhr: FC Fulham – FC Southampton live auf Sky Sport 5

18:20 Uhr: Brighton & Hove Albion – FC Arsenal live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Sonntag, 1.1.:

14:50 Uhr: Tottenham Hotspur – Aston Villa live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

17:20 Uhr: Nottingham Forest – FC Chelsea live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

19. Spieltag:



Montag, 2.1.:

18:20 Uhr: FC Brentford – FC Liverpool live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Dienstag, 3.1.:

20:35 Uhr: FC Arsenal – Newcastle United live auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD

20:35 Uhr: FC Everton – Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport 2

20:35 Uhr: Leicester City – FC Fulham live auf Sky Sport 3

20:35 Uhr: Manchester United – AFC Bournemouth live auf Sky Sport 1

Mittwoch, 4.1.:

20:50 Uhr: Crystal Palace – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

20:50 Uhr: Aston Villa – Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport 1

Donnerstag, 5.1.:

20:30 Uhr: „Match of the Week“: FC Chelsea – Manchester City live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD sowie im Scoutingfeed auf Sky Sport 1

23:00 Uhr: “What a Strike!” – die Highlights auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD

Beitragsbild: Iamgo