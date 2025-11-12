„Einer der besten Verteidiger“: Mbappe will Ex-Salzburger bei Real

Der Vertrag von Ex-Salzburg-Profi Dayot Upamecano beim FC Bayern läuft bekanntlich im Sommer aus. Sky Sport enthüllte kürzlich, dass Real Madrid Vollgas gibt beim Innenverteidiger und nun schaltete sich auch Kylian Mbappe in den Poker ein.

Bei der Pressekonferenz der französischen Nationalmannschaft erklärte der Real-Star über seinen Teamkollegen: „Er strotzt vor Selbstvertrauen und gilt als einer der besten Verteidiger der Welt in dieser Saison. Er ist einer dieser dominanten Verteidiger, die in der Lage sind, hohen Druck auszuüben. Es ist wichtig, solche Spieler zu haben. Er kann mit den Angreifern mithalten und Zweikämpfe gewinnen. Er ist ein taktischer Gewinn“, so der Angreifer.

“Ist ja kein Geheimnis…“ – Freund zur Zukunft von Upamecano

Mbappe: „Jeder Verein wird versuchen, ihn zu verpflichten“

Und weiter: „Er spielt bei einem großen Verein, Bayern München; es gibt nicht viele bessere Vereine, aber es gibt bessere (lacht). Aus Respekt vor seinem Verein und ihm werde ich mich dazu nicht äußern, aber wenn man über einen Spieler dieses Kalibers spricht, wird jeder Verein versuchen, ihn zu verpflichten.“

