Einer ist schon da: Real plant wohl neuen Sturm-Dreizack

Erling Haaland, Kylian Mbappe und Eden Hazard. Diese drei Top-Stars sollen den neuen “Dreizack” von Real Madrid formen. Das schreibt die AS.

Der belgische Teil des geplanten Dreizacks kam bereits im letzten Jahr für 100 Millionen Euro in die spanische Hauptstadt. Im Sommer sollen nun auch das norwegische Supertalent und der französische Flügelflitzer folgen.

Haaland besitzt in seinem Vertrag offenbar eine Ausstiegsklausel über 73 Millionen Euro. Eventuell spielt die Coronakrise dem spanischen Rekordmeister noch in die Karten, so dass Mbappe von Paris Saint-Germain günstiger als sonst zu haben wäre.

Doch eines ist auch klar: Die beiden Superstars sind natürlich nicht nur in der spanischen Hauptstadt gefragt.

Beitragsbild: Imago