Einer wie Haaland? Große Erwartungen an Uniteds Königstransfer

Erik ten Hag und Manchester United wollten ihn unbedingt – und haben ihn nach zähen Verhandlungen auch bekommen. Rasmus Höjlund ist der Königstransfer der Red Devils. Mit ihm soll die Lücke zu Stadtrivale Manchester City geschlossen werden.

Groß, blond, wuchtige Statur, pfeilschnell, Linksfuß aus Skandinavien mit einem Killerinstinkt vor dem Tor.

Diese Eigenschaften treffen nicht nur auf City-Superstar Erling Haaland zu, sondern auch auf Rasmus Höjlund. Der Däne wechselt für satte 74 Millionen Euro samt Bonuszahlungen von Atalanta Bergamo zu Manchester United. Beim englischen Rekordmeister soll Höjlund das Vakuum im Sturmzentrum füllen und insbesondere für eins sorgen: Tore, Tore, Tore.

„Das sind die Charaktere, die wir brauchen. Wir brauchen hungrige Spieler. Er ist so entschlossen, Tore zu erzielen, Spiele zu gewinnen und Titel zu holen“, meinte United-Coach ten Hag gegenüber dem Klubkanal MUTV über seinen neuen Neuner. Der 20-jährige Däne kann und muss sich aber jetzt auf der ganz großen Bühne beweisen.

Steile Karriere von Höjlund

2020 gab Höjlund im Alter von 17 Jahren sein Debüt für den FC Kopenhagen in der dänischen Superligaen. Im Januar 2022 schnappte sich Sturm Graz das Talent für zwei Millionen Euro. Den Zwischenstopp Österreich hatte übrigens auch Haaland (2019 bei Red Bull Salzburg) einst gemacht. In 18 Partien in der österreichischen Bundesliga erzielte Höjlund neun Tore und gab sechs Vorlagen. So wurde Atalanta Bergamo auf ihn aufmerksam.

Nach nur sieben Monaten in Österreich zog der Blondschopf weiter und wechselte in die Serie A. Bergamo überwies rund 20 Millionen Euro nach Graz. Höjlund erkämpfte sich auf Anhieb einen Stammplatz, traf in 32 Ligapartien neunmal und gab vier Vorlagen. Für die dänische Nationalmannschaft kamen sechs Tore in sechs Spielen dazu. Damit machte der 1,91-Meter-Mann endgültig von sich reden.

PSG buhlte in diesem Transfersommer um die Dienste des gebürtigen Kopenhageners. Doch United machte das Rennen. „Es ist kein Geheimnis, dass ich seit meiner Kindheit ein Fan dieses großartigen Klubs bin. Ich habe davon geträumt, als Spieler ins Old Trafford einzulaufen“, machte Höjlund, dessen Idol Cristiano Ronaldo ist, deutlich. Vor dem Testspiel gegen RC Lens (3:1) wurde der neue Hoffnungsträger den Fans präsentiert.

Gasperini schwärmt von Höjlund

„Es ist noch früh in meiner Karriere, aber ich weiß, dass ich bereit bin, diesen Schritt zu machen und mit dieser Gruppe von Weltklassespielern zu spielen. Nachdem ich mit dem Trainer gesprochen hatte, wusste ich, dass dieses Umfeld perfekt für meine Entwicklung sein würde. Ich freue mich auf die Gelegenheit, mit einem der besten Trainer der Welt zu arbeiten. Ich weiß, dass ich unter seiner Anleitung zusammen mit meinen neuen Teamkollegen in diesem besonderen Verein Großes erreichen kann“, betonte Höjlund.

Höjlund ist der große Hoffnungsträger, der die Red Devils zurück an die Spitze schießen soll. Denn der bislang letzte internationale Titel war der Gewinn der Europa League 2017. Der bis dato letzte Meistertitel liegt bereits zehn Jahre zurück. In der Folge sind Stadtrivale City, Erzrivale FC Liverpool, aber auch Chelsea, Arsenal und Tottenham Hotspur an United vorbeigezogen.

Das Potenzial von Höjlund ist riesig. Sein Ex-Coach Gian Piero Gasperini geriet nach einem Ligaspiel von Bergamo bei Lazio (2:0) über den Torjäger ins Schwärmen: „Hojlund hat diesen Geist, diese Energie, diese Intensität, aber auch eine technische Qualität, die einfach bemerkenswert ist. Und er hat noch so viel Spielraum für Verbesserungen. Er hat sehr ähnliche Eigenschaften wie Haaland, nicht nur sein Gesicht. Er ist so schnell, er ist unter elf Sekunden über 100 Meter gelaufen und das, obwohl er sich nicht einmal angestrengt hat. Ich bin überzeugt, dass er eine große Karriere haben wird.“

Stärken und Schwächen von Höjlund

Der Däne hat zudem eine sehr variable Spielanlage, lässt sich auch gerne ins Mittelfeld zurückfallen, holt sich die Bälle und verteilt diese. Außerdem versteht es Höjlund, seinen Körper einzusetzen und die Bälle festzumachen. Durch seine spielerischen Qualitäten kann er auch selbst gut getimte Steckpässe spielen. Im Strafraum besticht der Angreifer durch seinen guten Riecher und zieht oft konsequent zum Tor.

Schwächen hat Höjlund trotz seiner Körpergröße noch in der Luft. Für Sturm und Atalanta erzielte er in den vergangenen anderthalb Jahren kein einziges Kopfballtor. Zudem muss der 20-Jährige bei aller Wucht, die er mitbringt, noch an seiner Physis arbeiten. Gerade in Italien hatte er zumeist unterdurchschnittliche Zweikampfquoten für einen Stürmer vorzuweisen.

Höjlund als fehlendes United-Puzzleteil?

Dennoch könnte Höjlund das fehlende Puzzleteil für United sein, dass sich zudem mit Andre Onana (Inter Mailand) und Mason Mount (FC Chelsea) qualitativ verstärkt hat. Mit Mount, Bruno Fernandes oder Christian Eriksen hat Höjlund exzellente Fußballer um sich, die ihn mit Zuspielen füttern können. Zudem besitzt die United-Offensive mit dem neuen Mittelstürmer, Antony, Jadon Sancho, Marcus Rashford und Anthony Martial einen enormen Speed, der für jede Defensive der Welt schwer zu verteidigen ist.

Die Hoffnungen der Fans der Red Devils in den „neuen Haaland“ sind riesig. Einziger Wermutstropfen: Höjlund wird den Saisonstart aufgrund einer Verletzung aus der Vorsaison verpassen. Nach seiner Rückkehr soll er dann aber für viele Tore im Theatre of Dreams sorgen.

(skysport.de) / Bild: Imago