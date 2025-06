Einigung auf Ablöse: Bayern bekommt Tah schon für die Klub-WM

Der FC Bayern kann bei der Klub-WM mit Jonathan Tah planen.

Der deutsche Rekordmeister hat sich mit Bayer Leverkusen auf eine Ablöse geeinigt. Es gab nach Informationen von Sky Sport zuletzt nochmal Verhandlungen und die brachten den Durchbruch.

Die Münchner überweisen 800.000 Euro an fixer Ablöse an Bayer 04 Leverkusen. Zudem werden je nach Erfolg und Abschneiden noch mal über eine Million Euro an Bonuszahlungen fällig, der FCB übernimmt zudem das Gehalt des Verteidigers. Der neue Abwehrchef kann somit mit dem FC Bayern zur Klub-WM fahren. Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtete zuerst über die Einigung.

Ohne diese Einigung hätte der 29-Jährige erst ab dem 1. Juli für den FC Bayern auflaufen dürfen. Damit wäre er erst bei einem möglichen Viertelfinale bei der Klub-WM spielberechtigt gewesen. Nun könnte Tah am Dienstag mit seinem neuen Team in die USA reisen und bereits am Sonntag kommender Woche gegen Auckland City auflaufen.

Transferfenster ermöglicht Wechsel für Klub-WM

Der Weltverband FIFA hat für die Klub-WM mit 32 Teams ein extra Transferfenster eingerichtet. Bis zum 10. Juni können die Teilnehmer neue Spieler unter Vertrag nehmen oder auslaufende Verträge für den Turnierzeitraum verlängern.

Derzeit befindet sich Tah noch beim deutschen Nationalteam. Die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann trifft am Sonntag im Spiel um Platz drei in der Nations League auf Frankreich.

