Einigung erzielt! Ancelotti übernimmt Selecao

Der Star-Trainer wird Real Madrid zum Saisonende verlassen. Sky kann die Berichte der spanischen Zeitung Marca über eine Einigung bestätigen.

Carlo Ancelotti ist das Gesicht des Erfolgs von Real Madrid. Der Italiener prägte eine erfolgreiche Ära bei den Königlichen. Mit Real feierte der 65-Jährige unzählige Titel. Doch bald ist Schluss! Der Wechsel auf den Trainerstuhl der brasilianischen Nationalmannschaft soll nach Saisonende vollzogen werden.

Sky UK hatte am 17. April exklusiv berichtet, dass Ancelotti die Königlichen verlassen wird.

Ancelotti soll Brasiliens Nationalmannschaft für ein Jahr bis zur WM 2026 übernehmen. Es fehle nur noch die Unterschrift.

Reals Wunschlösung heißt Alonso

Reals Wunschlösung auf die Nachfolge von Ancelotti ist Leverkusens Trainer Xabi Alonso. Wie Sky aus gut unterrichteten Quellen erfahren hat, soll es in den letzten Wochen bereits einen intensiven und konkreten Austausch zwischen Alonsos Berater Inaki Ibanez und den Verantwortlichen von Real Madrid gegeben haben. Mit diesen Informationen hat Sky den Berater konfrontiert, dieser wollte den Zwischenstand allerdings weder bestätigen, noch dementieren.

Ancelotti trainiert Real seit dem Sommer 2021 und gewann mit den Madrilenen in der Zeit zweimal die Champions League. Vom Juli 2013 an hatte er für zwei Spielzeiten erstmals die Königlichen trainiert und in der Zeit unter anderem einmal die Champions-League-Trophäe geholt. Sein aktueller Vertrag bei Real läuft noch bis 2026.

(skysport.de) Foto: Imago