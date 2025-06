Einigung erzielt: Bellingham vor Wechsel zum BVB

Der BVB einigte sich mit dem AFC Sunderland auf eine Ablöse für Jobe Bellingham. Der Bruder von Real-Star Jude könnte bereits bei der Klub-WM für Dortmund spielen.

Nach Informationen von Sky Sports UK haben sich der BVB und Sunderland auf eine Ablösesumme für Jobe Bellingham geeinigt. Zuletzt war der BVB mit einem Angebot von unter 25 Millionen Euro bei den Engländern abgeblitzt.

Der 19-Jährige hatte intern verlauten lassen, dass er mit Dortmund an der Klub-WM teilnehmen möchte und auf die U21-EM verzichten würde.

Bellingham soll noch am heutigen Sonntag aus dem Lager der englischen U21-Nationalmannschaft in der Slowakei abreisen und in Dortmund landen.

Bild: Imago