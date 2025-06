Einigung erzielt! BVB-Star Gittens zieht es zum FC Chelsea

Wie Sky Sports UK vermeldet, wird BVB-Star Jamie Gittens schon bald eine neue sportliche Heimat haben. Demnach hat sich Borussia Dortmund mit dem FC Chelsea bezüglich eines Transfers des Offensivspielers geeinigt.

Gittens soll bald ein Arbeitspapier beim Londoner Klub unterschreiben. Bei Chelsea erhält der Rechtsfuß einen Langzeitvertrag über sieben Jahre bis 2032.

Nach Sky Sport Informationen hatte Dortmund für Gittens immer eine Ablöse in Höhe von 65 Millionen Euro inklusive möglicher Bonuszahlungen gefordert. Der Engländer befindet sich bereits auf dem Weg zum Medizincheck.

Wechsel vor Klub-WM scheiterte noch

Zwar war ein Wechsel vor der Klub-WM nicht zustande gekommen, da Chelsea zunächst Angebote unter der BVB-Forderung abgegeben hatte. Ihr Bemühen um den 20-jährigen Flügelspieler hatten die Londoner aber nie ruhen lassen. Nun konnten die Blues die Einigung mit dem BVB erzielen. Gittens hatte immer einen Transfer zu Chelsea favorisiert. Der FC Bayern, der zuletzt noch einmal in den Poker einstieg, geht damit leer aus.

In der abgelaufenen Saison kam Gittens auf 48 Pflichtspiele, in denen er zwölf Tore und fünf Assists erzielte. Unter Trainer Niko Kovac hatte der Engländer in der Rückrunde jedoch seinen einstigen Stammplatz verloren.

Alle Infos zum Gittens-Deal

(SID) / Foto: IMAGO