Einigung erzielt! Fitz vor Austria-Abschied

Abgang bei der Wiener Austria: Spielmacher Dominik Fitz steht vor einem Wechsel zu Minnesota United FC in die MLS. Ein entsprechender Bericht von „heute“ deckt sich mit den Informationen von Sky.

Beide Klubs haben sich demnach auf eine Ablöse in Höhe von etwa zwei Millionen Euro geeinigt. Es sind nur noch der Medizincheck und die Unterschrift ausständig. Der Transfer dürfte in den kommenden Tagen über die Bühne gehen.

„Für mich ist es der richtige Schritt. Wir führen seit längerer Zeit gute Gespräche. Jetzt ist alles sehr schnell gegangen“, wurde Fitz am Montag von der Krone zitiert. Der 26-jährige Fitz schwärmte bereits vor einigen Monaten von der nordamerikanischen Liga. Ein Wechsel zu den New York Red Bulls stand damals gerüchteweise im Raum. Nach dem Europacup-Aus ist die Austria gezwungen, die Mindereinnahmen am Transfermarkt einigermaßen auszugleichen.

Fitz stammt aus der Austria-Jugend und feierte in der 28. Runde der Saison 2017/18 sein Debüt für die Violetten. In 204 Einsätzen im Austria-Dress kam der offensive Mittelfeldspieler auf 54 Tore und 63 Assists. Trotz des desaströsen Saisonstarts der Wiener Austria mit nur einem Punkt aus drei Spielen steht Fitz bereits bei drei Scorerpunkten (ein Tor, zwei Assists).

Ortlechner über Fitz-Zukunft: „Ein mega-interessanter Spieler“

Minnesota United wurde 2010 gegründet und spielte ursprünglich in der NASL (North American Soccer League). 2015 erhielt eine Investorengruppe aus Minneapolis den Zuschlag für ein weiteres „MLS-Franchise“. Im Zuge der „Expansion“ löste sich Minnesota United aus der NASL auf und geht seit der Saison 2017 in der höchsten US-amerikanischen Fußballliga an den Start.

Aktuell ist das Franchise auf dem besten Weg sich für die am Ende Oktober beginnenden Playoffs zu qualifizieren. Nun soll Fitz dem Team dabei helfen, den bisher größten Klub-Erfolg aus dem Jahr 2020 – das Erreichen des Halbfinales der Western Conference – zu wiederholen. Beim aktuellen Zweiten der Western Conference trifft er zudem auf den ehemaligen WSG- und Sturm-Spieler Kelvin Yeboah.

War das der letzte Treffer für Fitz im Austria-Trikot?

