Einigung erzielt! Gregoritsch kehrt zu Ex-Verein zurück

ÖFB-WM-Quali-Held Michael Gregoritsch schließt sich nach Sky-Informationen mit sofortiger Wirkung dem FC Augsburg an. Gregoritsch kommt von Bröndby IF aus Dänemark. Der Deal steht, die Einigung ist da.

Eigentlich sah es danach aus, als ob der Weg zum FC Basel führen würde. Doch Gregoritsch hat dem Schweizer Top-Klub abgesagt.

Am heutigen Montag werden lediglich noch die letzten Details in Augsburg geklärt. Es ist noch nicht bekannt, ob es sich bei dem Transfer des FC Augsburg um einen Leihdeal oder einen Kauf handelt. Am Vormittag findet der obligatorische Medizincheck statt.

Gregoritsch erneut unter Trainer Baum

Bei den Fuggerstädtern trifft Gregoritsch mit Trainer Manuel Baum auf einen alten Bekannten. Der Angreifer absolvierte bereits zwischen 2017 und 2019 im FCA-Trikot 63 Partien unter dem 46-Jährigen, wobei er 18 Tore erzielte.

Neben Augsburg hatte der groß gewachsene Stürmer bereits zahlreiche Stationen in Deutschland: TSG Hoffenheim, FC St. Pauli, VfL Bochum, Hamburger SV, Schalke 04 und bis Sommer 2025 der SC Freiburg.

Sein Vertrag bei Bröndby läuft noch bis 2028. Zuletzt kam der Offensivspieler aber wenig zum Einsatz. Drei Tore hat Gregoritsch im Herbst in 14 Pflichtspielen für Bröndby erzielt. Im ÖFB-Team hält er nach 72 Einsätzen bei 23 Treffern, ist damit die Nummer elf der ewigen Schützenliste. Mit seinem Treffer beim 1:1 gegen Bosnien & Herzegowina im vergangenen November schoss er Österreich zur WM-Endrunde.