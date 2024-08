Einigung erzielt! Salzburgs Forson vor England-Wechsel

Norwich City hat sich mit Österreichs Vizemeister Red Bull Salzburg über den Transfer des ghanaischen Mittelfeldspielers Amankwah Forson geeinigt, wie Flashscore exklusiv berichtet.

Nach dem Abgang von Gabriel Sala zu Galatasaray war der Klub aus der englischen Championship gezwungen, Ersatz zu finden. City-Manager Johannes Hoff Thorup, der aus seiner Zeit bei Nordsjaelland mit jungen ghanaischen Talenten vertraut ist, setzte sich besonders für den Transfer ein.

Der 21-Jährige wechselte 2021 nach Salzburg und sammelte zunächst vor allem bei Leihen in Liefering und Altach wertvolle Profi-Erfahrungen. In der vergangenen Saison gelang Forson der Durchbruch bei den „Bullen“. Er kam 2023/24 bewerbsübergreifend auf 27 Einsätze für Salzburg, debütierte auch in der Champions League.

Im März feierte er sein Debüt für die ghanaische Nationalmannschaft und spielte insgesamt 88 Minuten in den freundschaftlichen Länderspielen gegen Nigeria und Uganda.

Auch Sturm Graz zeigte Interesse an Forson

Forson’s Leistungen haben in diesem Sommer das Interesse mehrerer Vereine geweckt, darunter Anderlecht, Sturm Graz, Nordsjælland, Freiburg, Augsburg und Stuttgart. Richtig konkret wurden die Gespräche vor allem mit Norwich. Die Briten offerierten Amankwah einen klaren Weg in die erste Mannschaft. Zudem überzeugte ihn der Reiz, im Mutterland des Fußballs zu spielen.

Die Kanarienvögel, die in der vergangenen Saison den 6. Platz in der Championship belegten und das Playoff-Halbfinale erreichten, streben erneut die Rückkehr in die Premier League an.

(Red.)/Bild: GEPA