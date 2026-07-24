Einigung! Mertesacker steigt beim DFB ein

Der Weltmeister von 2014 Per Mertesacker wird neuer Geschäftsführer Sport und somit Nachfolger von Andreas Rettig beim DFB-Team.

Zwischen dem DFB und Mertesacker besteht nach Informationen von Sky Sport, RTL und ntv eine komplette Einigung über einen Vertrag bis einschließlich der Weltmeisterschaft 2030, die Unterschrift erfolgt am heutigen Freitag.

Der 41-Jährige wird seinen Job offiziell am 1. Januar 2027 antreten. Die Verkündung ist im Rahmen der Präsentation von Jürgen Klopp geplant. Mertesacker selbst wird aber nicht in Frankfurt am Main sein. Sky Sport hatte bereits vorab von den Gesprächen berichtet.

Rettig-Abschied schon länger bekannt

Den Abschied von Rettig als Geschäftsführer Sport hatte der DFB bereits kurz nach dem Ausscheiden bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko verkündet.