Einigung! Simons vor Wechsel zu Tottenham

Die Deutschen haben nämlich ein Angebot von Tottenham Hotspur akzeptiert. Der Spielmacher selbst zögert noch, aber vieles spricht für einen Wechsel.

Sollte der FC Chelsea in den nächsten Stunden nämlich kein Angebot abgeben, steht Xavi Simons nun kurz vor einem Wechsel zu Tottenham Hotspur. Die Spurs und RB Leipzig haben bereits eine grundsätzliche Einigung über einen Transfer erzielt. Sky Sport hatte bereits vom ersten Angebot der Nord-Londoner berichtet.

60 Millionen für Leipzig

Die Roten Bullen erhalten nach Informationen von Sky Sport 60 Millionen Euro an garantierter Ablöse. Hinzu kommt eine Weiterverkaufsbeteiligung, wodurch das Gesamtpaket nahe an die vorherige Bewertung von 70 Millionen Euro heranreicht. Bonuszahlungen wurden nicht vereinbart.