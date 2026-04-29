Einigung steht bevor! Goretzka vor Wechsel nach Italien

Der deutsche Nationalspieler Leon Goretzka hat sich offenbar für den italienischen Topklub AC Milan als neuen Arbeitgeber entschieden.

Wie die Gazzetta dello Sport am Mittwoch berichtet, stehen der Tabellendritte der Serie A und der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler des FC Bayern kurz vor einer Einigung. Verhandelt wird laut Medienberichten über einen Dreijahresvertrag mit einem Gehalt von etwa fünf Millionen Euro. Goretzkas Vertrag in München läuft im Sommer aus, er könnte ablösefrei wechseln.

Mit dem Vorstoß will Milan offenbar Italiens Rekordmeister Juventus Turin im Rennen um Goretzka ausstechen, der Deutsche soll Wunschkandidat von Milan-Trainer Massimiliano Allegri sein.

(SID)

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