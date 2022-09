Einigung steht kurz bevor! Rose soll auf Tedesco folgen

via

via Sky Sport Austria

Nach Sky Informationen steht Marco Rose kurz vor der Unterschrift bei den Roten Bullen.

Der im Raum Leipzig wohnhafte Rose weilte noch am Dienstagabend in Salzburg, wo er das Champions League Spiel seines früheren Klubs gegen den AC Mailand verfolgte. Wie Sky erfuhr, reiste der 45-Jährige kurzfristig zurück in die Heimat. RB und Rose verhandeln über eine Zusammenarbeit! Eine Einigung steht kurz bevor.

Am Samstag soll der Ex-Profi bereits auf der Leipziger Trainerbank sitzen. Dort trifft der 45-Jährige ausgerechnet auf den BVB.

(skysport.de)

Beitragsbild: Imago