Einigungen erzielt: Bayern-Duo vor Wechsel auf die Insel

Matthijs de Ligt und Noussair Mazraoui werden bald Spieler von Manchester United sein. Nach Sky-Informationen sind sich die Red Devils nun mit dem FC Bayern einig geworden.

Am Freitag hat Sky in Transfer Update – die Show enthüllt, dass die Verhandlungen fortgeschritten waren und der FC Bayern beide Spieler zu Manchester United verkaufen wird. Jetzt sind die Wechsel nach Sky-Infos perfekt. Letzte Details wurden am Samstag geklärt.

Die Bayern haben mit United jetzt eine vollständige Einigung erzielt, wie auch „The Athletic“ berichtet. Matthijs de Ligt wird für 45 Millionen Euro fix plus fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen wechseln. Noussair Mazraoui wird für 15 Millionen Euro fix plus fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen wechseln. Die Bonuszahlungen sind jeweils einfach zu erreichen.

Bayern mit erheblichen Einnahmen

Die Bayern planen somit mit 70 Millionen Euro an Einnahmen. Sportvorstand Max Eberl hat die Verhandlungen erfolgreich geführt. Beide Spieler absolvieren in den nächsten Tagen ihren Medizincheck und unterschreiben bei den Red Devils jeweils einen Vertrag bis mindestens 2029.

(sport.sky.de) / Bild: Imago