Einsatz gegen Rangers möglich: Kiteishvili meldet sich bei Sturm zurück

Sturm Graz kann im zweiten Ligaphasen-Spiel der Europa League gegen die Glasgow Rangers am Donnerstag mit seinem Spielmacher planen. Otar Kiteishvili, der zuletzt wegen privater Gründe in seiner Heimat Georgien weilte und zwei Spiele verpasste, trainierte am Montag individuell in Graz und wird am Dienstag ins Mannschaftstraining des Fußball-Meisters zurückkehren. Das erklärte der Verein auf APA-Anfrage.

Jeweils ohne Kiteishvili, den zweifachen Bundesliga-Spieler der Saison, unterlag Sturm zum EL-Auftakt bei Midtjylland 0:2 und besiegte Hartberg in der Bundesliga zuletzt 1:0. Für Sturm ist der 29-Jährige seit Jahren der unumstrittene Schlüsselspieler. In seinen acht Pflichtspiel-Einsätzen in dieser Saison erzielte Kiteishvili fünf Tore und gab eine Vorlage.

(APA) / Foto: GEPA