Eintracht Frankfurt findet Abnehmer für Millionen-Flop

Eintracht Frankfurt treibt die Personalplanung in der Offensive weiter voran. Während der Transfer von Younes Ebnoutalib mittlerweile offiziell ist, tut sich nun was auf der Abgangsseite.

Nach Sky Sport Informationen wird Elye Wahi die Adlerträger in Richtung Frankreich verlassen.

Gekommen als vielversprechendes Sturmtalent konnte Elye Wahi seinem Ruf nie gerecht werden. Nach Sky Sport Informationen findet dieses Missverständnis vorerst ein Ende. Denn Frankfurt befindet sich wegen Wahi in fortgeschrittenen Gesprächen mit OGC Nizza.

Beide Klubs müssen nur noch letzte Details klären. Im Raum steht eine einfache Leihe ohne Kaufoption. Der obligatorische Medizincheck steht noch aus und die Eintracht würde bei Vollzug des Transfers eine Leihgebühr von 1,5 Millionen Euro einstreichen.

Teures Missverständnis

Neben den zahlreichen Glücksgriffen wie Ekitike, Kolo Muani & Co. entpuppte sich Wahi als ein teures Missverständnis. Der 22-Jährige wechselte erst im Januar 2025 von Olympique Marseille für ca. 26 Millionen Euro in die Bundesliga. In insgesamt 25 Pflichtspielen für die Eintracht erzielte Wahi nur einen Treffer. Nach knapp zwölf Monaten findet dieses Kapitel vorerst ein Ende.

Ebnoutalib soll nicht der letzte Neuzugang für die Offensive gewesen sein. Nach Sky Sport Informationen arbeitet Frankfurt weiter an einem Transfer von Arnaud Kalimuendo von Nottingham Forest.

(skysport.de) Foto: Imago