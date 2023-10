Eintracht Frankfurt nimmt Salzburg-Star ins Visier

Karim Konate hat das Interesse von Eintracht Frankfurt geweckt. Nach Informationen von Sky-Reporter Florian Plettenberg steht der Stürmer von Red Bull Salzburg auf dem Zettel des deutschen Bundesligisten.

Nach dem Abgang von Kolo Muani zu PSG ist die Eintracht auf der Suche nach einem neuen Angreifer. Laut den SGE-Bossen hat der 19-jährige Konate ein sehr interessantes Profil. Wie Sky-Transferexperte Florian Plettenberg weiß, beobachtet die Eintracht das Salzburg-Juwel genau.

Konate verlängerte seinen Vertrag beim österreichischen Serienmeister allerdings erst im August bis 2028. In der aktuellen Saison erzielte der Stürmer sieben Tore in 13 Pflichtspielen und bereitete fünf weitere Treffer vor.

ℹ️ Karim #Konaté, another striker who is on the list of @Eintracht!

➡️ Bosses attest him a very interesting profile

➡️ #SGE is monitoring the 19 y/o closely ✔️

This season for Salzburg: 13 matches / 7 ⚽️ / 5 🅰️.

Eintracht wants to replace Kolo Muani with two new strikers… pic.twitter.com/Cf7EqtIyQK

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 5, 2023