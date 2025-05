Eintracht Frankfurt verlängert mit Cheftrainer Toppmöller

Eintracht Frankfurt baut langfristig auf Trainer Dino Toppmöller. Zwei Tage vor dem „Endspiel“ um den Einzug in die Champions League am Samstag beim SC Freiburg (15.30) haben die Hessen ein Zeichen gesetzt und die Fortsetzung der Zusammenarbeit bekannt gegeben. Toppmöller, 44, der seit Sommer 2023 bei der Eintracht an der Seitenlinie steht, verlängerte seinen bis zum Ende der kommenden Saison laufenden Vertrag vorzeitig bis 2028.

„Es ist eine Herzensangelegenheit für mich, hier zu sein und hier zu bleiben. Ich bin unheimlich stolz darauf, Cheftrainer von Eintracht Frankfurt zu sein. Wir haben in dieser Saison eine sehr gute Entwicklung genommen, und unser gemeinsamer Weg ist noch lange nicht zu Ende“, sagte Toppmöller, dessen Team am letzten Spieltag ein Remis für das Erreichen der Königsklasse benötigt: „Ich freue mich sehr auf die Zukunft bei der Eintracht und bin überzeugt davon, dass wir gemeinsam noch viele schöne Erfolge feiern werden. Den nächsten werden wir bereits jetzt am Samstag in Freiburg erreichen.“

Krösche: „Überzeugt, dass Dino diesen erfolgreichen Weg weitergehen wird.“

Markus Krösche würdigte die Arbeit Toppmöllers: „Die Mannschaft hat im Verlauf dieser Saison in sämtlichen Spielphasen sowie im taktischen Bereich klare Fortschritte erzielt“, sagte der Sportvorstand: „Ein wesentlicher Faktor für diese positive Entwicklung ist die hervorragende Arbeit von Cheftrainer Dino Toppmöller und seinem Trainerteam. Wir sind überzeugt, dass Dino diesen erfolgreichen Weg gemeinsam mit der Mannschaft weitergehen wird.“

(SID) Foto: Imago