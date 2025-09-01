Eintracht Frankfurt verleiht Dina Ebimbe zu Stade Brest

Der deutsche Bundesligist Eintracht Frankfurt hat kurz vor dem Ende der Transferperiode seinen Kader ausgedünnt. Die Hessen verleihen Junior Dina Ebimbe, der Mittelfeldspieler wechselt bis zum Ende der Saison in seine Heimat zum französischen Erstligisten Stade Brest.

Das gab der Verein am Montag bekannt. Laut Vereinsangaben besitzt Brest eine Kaufoption für Dina Ebimbe, der in Frankfurt noch bis 2027 unter Vertrag steht.

Dina Ebimbe war 2022 zunächst auf Leihbasis und ein Jahr später fest von Paris Saint-Germain zur Eintracht gewechselt. Der 24-Jährige absolvierte 85 Pflichtspiele für Frankfurt und erzielte 15 Tore. In dieser Saison bestritt er bislang kein Spiel und stand seit Anfang März nicht mehr im Bundesligakader der Hessen. Sportvorstand Markus Krösche hatte nach dem zweiten Bundesligaspiel bei der TSG Hoffenheim (3:1) zuletzt angekündigt, dass noch Spieler die SGE verlassen könnten.

(SID)

Beitragsbild: Imago