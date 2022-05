Eintracht-Held Hinteregger bekommt eigenen Ballermann-Song

via

via Sky Sport Austria

.Martin Hinteregger wird schon lange von den Frankfurt-Fans gefeiert. Nach dem Triumph in der Europa League erreicht der Hype ein neues Level. Nun gibt es sogar einen Malle-Song über den ÖFB-Verteidiger.

Auf der Video-Plattform YouTube erschien der „Hinteregger Song“ am Mittwoch um 12 Uhr. Dort ist der Österreicher während der Europa-League-Party der SGE und anderen wilden Party-Abenden zu sehen. Das Lied von Mallorca-Kultstar Ikke Hüftgold, alias Matthias Distel, dauert circa zwei Minuten und ist eine schlager-typische Aneinanderreihung von Reimen auf den Namen Hinteregger ähnlich wie bei Anthony Modeste.

Der „Modeste-Song“ war 2017 eine Hommage an den Kölner Angreifer für dessen sagenhafte 25-Tore-Saison, in der er den Effzeh quasi im Alleingang in die Europa League schoss. Auch für dieses Lied war Hüftgold verantwortlich.

Hinteregger fehlt im Europa-League-Finale verletzt

„Eintracht Frankfurt hat die Europa-League gewonnen und ist jetzt Weltmeister! Martin Hinteregger hat gar nicht mitgespielt und war trotzdem der beste Mann auf dem Platz! Kreisligalegende und Ikke Hüftgold haben darum für Martin Hinteregger den besten Song aller Zeiten gemacht“, hieß es in einem Statement von Hüftgold auf YouTube.

Beim Europa-League-Finale gegen die Glasgow Rangers musste Hinteregger aufgrund einer Oberschenkelverletzung, die er sich im Halbfinal-Rückspiel gegen West Ham United zugezogen hatte, zusehen.

