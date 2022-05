Eintracht-Vorstandschef rechnet nach EL-Triumph mit Glasner-Verbleib

Der jüngste Erfolg von Eintracht-Trainer Oliver Glasner hat auch Begehrlichkeiten bei anderen Klubs geweckt.

Vorstandschef Axel Hellmann, glaubt aber nicht daran, dass der Österreicher seinen Job in Frankfurt in nächster Zeit aufgeben wird: „Angst habe ich überhaupt nicht. Eine Sache dürfen Sie nicht vergessen: Eintracht Frankfurt ist zurzeit – und Entschuldigung, wenn ich das so salopp sage – der heißeste Scheiß in Europa“, sagte der Klubboss im Interview mit der Bild.

Der EL-Sieger habe keinerlei Interesse, den Coach abzugeben. „Falls er irgendwann mal geht, ist es seine Entscheidung“, so Hellmann weiter und ergänzt: In Frankfurt kann man „als Trainer echt gut arbeiten.“

