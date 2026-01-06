Der SCR Altach hat den bis Saisonende laufenden Vertrag mit Torwart Tino Casali einvernehmlich aufgelöst. Das gab der Bundesligist am Dienstag bekannt.

Der 30-Jährige wurde im Oktober aufgrund der schwierigen Personal-Situation im Tor durch die Verletzungen von den Ersatztorhütern Daniel Antosch (Daumenverletzung) und Paul Piffer (Rückenproblemen) wieder ins Ländle zurückgeholt. Die Trennung folgt daher laut Vereinsaussage planmäßig. Zuvor war der Ex-Bundesliga-Profi nach zwei Jahren bei Eintracht Braunschweig mit nur einem Einsatz aufgrund eines Kreuzbandrisses vereinslos.

Für Casali, der im Sommer unter anderem beim GAK im Gespräch war, ist ein Wechsel innerhalb Österreichs sowie ins Ausland eine Option.

Netzer: Casali „sportlich wie menschlich ein echter Gewinn“

SCRA-Sportdirektor Philipp Netzer gibt Casali respektvolle Worte zum Abschied mit: „Tino hat in den vergangenen Monaten eindrucksvoll unter Beweis gestellt, welches Niveau er mitbringt. (…) Wir sind überzeugt, dass er sportlich wie menschlich ein echter Gewinn ist und wünschen ihm für den weiteren Weg nur das Beste.“

(Red./SCR Altach).

Foto: GEPA