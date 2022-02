Eishockey-Club Riga zieht sich aus KHL zurück

via

Der lettische Eishockey-Club Dinamo Riga zieht sich nach Russlands Invasion in die Ukraine aus der osteuropäischen Eliteliga KHL zurück. „In einer solchen militärischen und humanitären Krise sehen wir keinerlei Möglichkeit für eine Zusammenarbeit mit der KHL“, teilte der Verein am Sonntag in Riga mit. Diese Entscheidung bringe die klare Position der Vereinsführung zum Ausdruck, wurde Clubchef Juris Savickis zitiert.

Dinamo Riga ist einer der größten und wichtigsten Sportvereine im eishockeybegeisterten Lettland. Der Club spielt seit 2008 in der damals neugegründeten Kontinentalen Eishockey-Liga (KHL), die sich als Konkurrenz zur nordamerikanischen Profi-Liga NHL sieht. Hauptsponsor des Vereins ist das russische Unternehmen Gazprom Export.

