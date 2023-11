Eishockey-Crack Rafael Rotter zu Gast bei „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“ am Sonntag exklusiv bei Sky Sport Austria

In der exklusiven Sky Sport Austria Sendung durchleuchtet Sky-Moderatorin Kimberly Budinsky das Leben der Sportheld:innen

Einmalige Kulisse: Schauplatz des Talks ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der österreichischen Metropole – das Wiener Riesenrad

Zu Gast ist Vienna Capitals-Legende Rafael Rotter

„RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“ am Sonntag ab 21:15 Uhr exklusiv auf Sky Sport Austria 1

In der kommenden Ausgabe von „RIESENrad- Sportgrößen im Waggon 28“ trifft Kimberly Budinsky den österreichischen Eishockey-Spieler Rafael Rotter. Durch einen Nachbarn bekam er Lust auf den Sport, den er dann beim Wiener Eislaufverein begann. Nach Stationen in Salzburg, Kanada, Linz und bei den Vienna Capitals, wo sein Trikot unter dem Hallendach hängt, wechselte Rotter im Sommer 2023 in die Alps Hockey League zum EC Kitzbühel.

Im Sporttalk spricht der 36-jährige über die Entscheidung zwischen Schule und Eishockey-Training, die drei Jahre in Kanada, die Wehmut nach dem Schritt zurück nach Österreich, die Gründe für den Wechsel zu den Capitals und die Faktoren für die erfolgreichen Jahre dort. Weiter erzählt Rotter über den Zwischenstopp in Linz, die Schiedsrichter-Attacke und deren Folgen, die Beziehung zu seinen Eltern und den verstorbenen Opa, welche Bedeutung Religion für den gläubigen Juden hat sowie seine Ziele nach der aktiven Karriere.

Die halbstündige Sendung „RIESENrad“ mit Rafael Rotter wird am Sonntag, 5. November, ab 21:15 Uhr exklusiv auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.

Das exklusive Sky Sport Austria Talkformat „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“

„Es lebe der Sport!“ – frei nach dem Motto von Reinhard Fendrich präsentiert Sky Sport Austria das Talkformat „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“. Bei Sky Sport Austria Moderatorin Kimberly Budinsky erzählen die Legenden und großen Persönlichkeiten des Sports ihre einmalige Lebensgeschichte. Schauplatz des Talks ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der österreichischen Metropole – das Wiener Riesenrad. In einem zu einem Fernsehstudio umfunktionierten Waggon geben außergewöhnliche Sportgrößen exklusive Einblicke abseits der Sportarena und lassen die österreichischen Fans an den Höhen und Tiefen ihres Lebens teilhaben: Welche einschneidenden Erlebnisse haben sie geprägt? Welche Steine haben den Weg blockiert und welche persönlichen Hürden mussten sie überwinden?

