KAC souverän – Wichtiger Sieg für Black Wings Linz

Der KAC bleibt in der ICE Hockey League das Maß aller Dinge.

Am Sonntag setzten sich die Rotjacken bei Nachzügler Pioneers Vorarlberg mit 4:2 (1:1,0:0,3:1) durch und verteidigten den Vier-Punkte-Vorsprung auf Fehervar erfolgreich. Die Black Wings Linz meldeten sich in Innsbruck mit einem 5:4-(2:1,1:3,1:0,0:0,1:0)-Sieg nach Penaltys im Kampf um die Top-6 zurück. Im dritten Spiel schlitterte Schlusslicht Graz 99ers zuhause in eine 1:6-(1:3,0:1,0:2)-Schlappe gegen Ljubljana.

Der KAC drehte in Feldkirch nach zwei ausgeglichenen Dritteln im Finish auf und holte so den neunten Sieg in den jüngsten zehn Partien. Johannes Bischofberger (45.), Thomas Hundertpfund (51.) und Jan Mursak (60./EN) sorgten schließlich dafür, dass auch das vierte Saisonduell zwischen den beiden Teams an die Kärntner ging.

Black Wings Linz gewinnen in Overtime

In Innsbruck bewies Linz nach vier Niederlagen in Serie Kämpfergeist. In der 35. Minute mit 2:4 in Rückstand liegend, retteten sich die Linzer dank Niklas Würschl (39.) und Graham Knott (41.) noch in die Overtime. Dort wurde Knott zum Matchwinner, die Linzer verbesserten sich auf Rang sechs. Innsbruck ist weiter Vierter.

(APA)

Bild: GEPA