Eishockey: Liga-Showdown als Vierkampf um drei Viertelfinaltickets

Spannung pur bietet am Freitag (19.15 Uhr) die letzte Runde des Grunddurchgangs der ICE-Eishockeyliga. In einem Vierkampf mit drei aktiven und einem passiven Teilnehmer werden die letzten drei Fix-Tickets für das Viertelfinale vergeben. Die spielfreien Graz99ers (86 Punkte), Fehervar, Black Wings Linz (beide 85) und VSV (83) hoffen auf einen Platz in den Top-Sechs. Der Verlierer muss ins Pre-Play-off und darf sich den Gegner für die „best of three“-Serie ab Sonntag aussuchen.

Linz und Fehervar haben es in der eigenen Hand, mit Heimsiegen das Viertelfinale zu fixieren, allerdings haben die Ungarn auch die schwierigste Aufgabe. Fehervar empfängt Titelverteidiger Red Bull Salzburg. Der Zweite hat nach einem 3:2-Sieg nach Verlängerung gegen Olimpija Ljubljana am Mittwochabend das Erreichen von Platz eins, auf dem der KAC liegt, noch im Visier. Salzburg will zumindest Platz zwei absichern und damit die Teilnahme an der Champions Hockey League (CHL) sicherstellen. Linz hat die bereits ausgeschiedenen Pioneers Vorarlberg zu Gast.

Graz99ers nur Zuschauer

Die Grazer haben die beste Ausgangsposition, sind als Zuschauer aber darauf angewiesen, dass eine einzige Konstellation nicht eintritt. Nur wenn der VSV gegen Asiago drei Punkte holt, Linz die Vorarlberger schlägt und Fehervar gegen Salzburg genau einen Punkt macht, also nach Verlängerung oder Penaltyschießen verliert, würden die 99ers noch auf Rang sieben abrutschen. Die Villacher benötigen einen Sieg und Schützenhilfe, um noch in die Top-Sechs zu kommen.

Diese haben eine Spielpause bis zum Beginn des Viertelfinales am 2. März. Der Tabellensiebente muss ins Pre-Play-off mit Ljubljana, Pustertal und den Vienna Capitals und darf sich am Freitagabend den Gegner für diese K.o.-Phase aussuchen. Im Pre-Play-off am Sonntag, Dienstag und falls nötig nächsten Freitag (28.2.) werden die letzten zwei Plätze für das Viertelfinale ausgespielt.

Für Asiago könnte das Freitag-Gastspiel in Villach auch die Abschiedsvorstellung sein. Die Italiener waren im Juni 2022 als „Mitglied auf Probe“ in die Liga aufgenommen worden, sie haben aber nicht alle Verpflichtungen erfüllt. Das ICE-Präsidium hat daher entschieden, ein Aberkennungsverfahren einzuleiten. Die Entscheidung, ob Asiago auch in der kommenden Saison teilnehmen darf oder die Saison 2025/26 in einer Zwölferliga gespielt wird, fällt bei einer außerordentlichen Generalversammlung am 13. März.

(APA)/Beitragsbild: GEPA