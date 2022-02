Eishockey: Schweden und Finnland mit Auftaktsiegen

via

Schweden hat am Donnerstag im Männer-Eishockey-Bewerb der Olympischen Winterspiele in Gruppe C einen 3:2-Auftaktsieg gegen Lettland eingefahren. Der Olympiasieger von 1994 und 2006 führte Mitte des zweiten Drittels mit 3:0, Lettland sorgte durch Powerplay-Tore von VSV-Legionär Renars Krastenbergs (37.) und Nikolajs Jelisejevs (47.) aber für Spannung bis zum Schluss. Bei den Letten spielte auch Linz-Stürmer Andris Dzerins.

Damit endete auch die dritte Partie des Turniers mit nur einem Tor Unterschied, erst die vierte brachte den ersten klaren Sieg. Finnland gewann in Gruppe C gegen die Slowakei mit 6:2. Der Slowake Juraj Slafkovsky traf doppelt, die Finnen Harri Pesonen und Sakari Manninen gar dreifach. Slafkovsky brachte sein Team früh in Front, doch Finnland stellte durch drei Treffer innerhalb von acht Minuten noch im ersten Drittel auf 3:1. Von diesem Rückschlag erholte sich die Slowakei nicht mehr.

