Eishockey-WM 2025: ÖEHV-Team kennt Spieltermine

Österreichs Eishockey-Nationalmannschaft kennt seit Mittwoch die Termine für die Eishockey-WM 2025 in Schweden und Dänemark.

Österreich startet in Gruppe A in Stockholm am 9. Mai gegen Finnland, spielt am 10. gegen Gastgeber Schweden und am 12. gegen die Slowakei (alle 16.20 Uhr), am 15. Mai geht es im Abendspiel ab 20.20 gegen Kanada und am 16. gegen Frankreich (16.20). Am 18. Mai (16.20) ist Slowenien Gegner und zum Abschluss am 20. (12.20) Lettland.

Österreich hatte bei der diesjährigen WM den zehnten Platz belegt und den Sprung ins Viertelfinale nur knapp verpasst. Die Viertelfinali gehen am 22. Mai in Szene, Semifinale am 24. und das Finale am 25.5.

(APA)/Bild: GEPA