Eishockey-WM 2028: Austragungsland festgelegt

Die Eishockey-Weltmeisterschaft 2028 wird in Frankreich ausgetragen. Das ergab eine Abstimmung des Weltverbandes IIHF am Freitag in Prag. Die Partien werden von 12. bis 28. Mai 2028 in Paris und Lyon stattfinden. Die Vergabe war reine Formsache, weil Kasachstan seine Bewerbung Anfang Mai zurückgezogen hatte.

Im kommenden Jahr findet die A-WM der Männer mit Österreich in Herning in Dänemark und in Stockholm statt. 2026 ist die Schweiz mit Zürich und Fribourg WM-Ausrichter, 2027 folgt Deutschland mit den Austragungsorten Düsseldorf und Mannheim.

(APA)/Beitragsbild: Imago