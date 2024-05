Eishockey-WM: Deutschland feiert Kantersieg gegen Kasachstan

Deutschland hat bei der Weltmeisterschaft in Tschechien den nächsten Kantersieg gefeiert und das Tor zum Viertelfinale weit aufgestoßen.

Nur zwei Tage nach dem 8:1 gegen Lettland gewann das Team von Bundestrainer Harold Kreis mit 8:2 (2:1, 3:0, 3:1) gegen Außenseiter Kasachstan. Für den Einzug in die K.o.-Runde benötigt der Vizeweltmeister voraussichtlich nur noch einen weiteren Erfolg aus den letzten zwei Gruppenspielen.

Maksymilian Szuber (2.), der Straubinger Parker Tuomie (3.), Torjäger John-Jason Peterka (22.), Geburtstagskind Lukas Reichel (29./51.), der Bremerhavener Lukas Kälble (36.), Berlins Frederik Tiffels (55.) und der Münchner Maximilian Kastner (59.) trafen in Ostrava für die deutsche Mannschaft. Zudem glänzte der Ingolstädter Wojciech Stachowiak mit vier Assists. Roman Startschenko (8.) und Artjom Koroljow (52.) trafen für den Weltranglisten-15.

Viel Zeit für Regeneration bleibt Deutschland nach dem nächsten Erfolg nicht. Bereits am Samstag trifft die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) auf Aufsteiger Polen. Zum Abschluss der Gruppenphase wartet am Dienstag Frankreich.

Großbritannien weiter punktlos

Dänemark hat bei der Eishockey-Weltmeisterschaft den zweiten Sieg gefeiert und damit den Klassenerhalt so gut wie sicher. Die Dänen, zum WM-Start 5:1-Sieger über Österreich, setzten sich am Freitag in Prag gegen Großbritannien mit 4:3 (2:2,1:1,1:0) durch. Die Briten sind weiter ohne Punkt und benötigen mindestens einen Sieg gegen Norwegen (3 Punkte) und Österreich (4), um den sofortigen Wiederabstieg noch abzuwenden.

Die Entscheidung in der ausgeglichenen Partie fiel in der 53. Minute durch ein Powerplay-Tor von Christian Wejse.

(SID/APA) / Bild: Imago