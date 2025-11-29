Eiskalter BVB gewinnt Topspiel in Leverkusen

Borussia Dortmund hat im ersten Teil des Doppelpacks gegen Bayer Leverkusen auch in der deutschen Bundesliga zurück in die Erfolgsspur gefunden.

Das äußerst effiziente Team von Trainer Niko Kovac setzte sich beim Vizemeister mit 2:1 (1:0) durch und unterstrich damit seine Ambitionen. Durch den Sieg zog der BVB zudem an Leverkusen vorbei auf den dritten Tabellenplatz.

In einem Verfolgerduell auf Augenhöhe beendeten Aarón Anselmino (41.) und Karim Adeyemi (65.) nach zwei Ligaspielen ohne Erfolg die kurze Dortmunder Durststrecke. Beim BVB stand ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer über die volle Spielzeit auf dem Platz.

Die Werkself kam nur noch zum Anschluss, Christian Kofane (83.) traf. Der BVB erkämpfte sich damit den ersten Punktsieg im Doppelduell mit Bayer, am Dienstag (21.00 Uhr live auf Sky und im Stream mit Sky X) steht in Dortmund das „Rückspiel“ im Achtelfinale des DFB-Pokals an. Leverkusens Erfolgsserie riss dagegen nach vier Pflichtspielsiegen in Folge, Bayer verpasste dazu den Sprung auf Platz zwei.

(SID)/Bild: Imago