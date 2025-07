Eklat nach Spielende! PSG-Coach schlägt Chelsea-Star ins Gesicht

Unschöne Szenen bei der Klub-WM! Nach dem 3:0-Sieg des FC Chelsea im Finale gegen Paris Saint-Germain sorgt PSG-Coach Luis Enrique für einen Eklat.

Der Spanier schlug Chelsea-Star Joao Pedro, der angeregt mit PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma diskutierte, ins Gesicht und brachte den Brasilianer zu Fall.

Paris Saint-Germain hat nach dem europäischen Triple die internationale Krönung bei der Klub-WM verpasst. Gegen Conference-League-Sieger FC Chelsea setzte es im Finale eine herbe 0:3-Klatsche.

Doch nicht nur das. Bereits in der Schlussphase ging es heiß her. Joao Neves wurde nach einer Tätlichkeit gegen Marc Cucurella in der 85. Minute zurecht mit glatt Rot vorzeitig zum Duschen geschickt. Linksverteidiger Nuno Mendes war bei seinem harten Einsteigen in der Nachspielzeit mit Gelb noch gut bedient.

Hitzige Szenen nach Schlusspfiff

Die aufgeheizte Atmosphäre hatte auch nach dem Schlusspfiff Bestand. Es gab zahlreiche Rudelbildungen und auch der Coach der Franzosen war mittendrin. Luis Enrique sorgte für einen handfesten Eklat, als er Chelseas Joao Pedro ins Gesicht schlug und zu Boden streckte. Der Neuzugang von Brighton & Hove Albion war gerade dabei Nettigkeiten mit PSG-Schlussmann Gianluigi Donnarumma auszutauschen. Enrique musste von mehreren Stars zurückgehalten werden.

Was der Auslöser des Streits war, ist unklar, aber die Gemüter beruhigten sich erst nach einigen Minuten, so dass die Londoner den Pokal entgegennehmen und sich über den Triumph freuen konnten.

Bild: Imago