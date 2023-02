Eklat um Trainer Roger Schmidt: Rot nach Flaschenwurf

via

Ex-Salzburg-Trainer Roger Schmidt droht in Portugal nach einem Eklat eine Sperre: Der deutsche Coach des portugiesischen Fußball-Rekordmeisters Benfica Lissabon wurde beim 2:0-Sieg beim FC Vizela am Samstag des Feldes verwiesen, weil er eine Plastik-Wasserflasche ins Publikum zurückwarf. Die Flasche war zuvor kurz vor dem Abpfiff von der Tribüne hinter der Benfica-Bank aufs Feld geflogen und hätte Schmidt, der das entscheidende Tor zum 2:0 bejubelte, fast am Kopf getroffen.

Nun muss Schmidt auf das Ausmaß der Sperre warten. Die wird er aber verkraften können, denn das Wochenende verlief für ihn und für Benfica ansonsten sehr positiv. Dank des eigenen Sieges und der überraschenden 1:2-Niederlage von Verfolger FC Porto am Sonntag daheim gegen Gil Vicente konnten die „Adler“ den Abstand auf den Titelverteidiger und Erzrivalen nach 22 von 34 Spielen auf acht Punkte ausbauen.

„Habe ein bisschen auf die Provokationen der Fans hinter mir reagiert“

„Ja, ich habe ein bisschen auf die Provokationen der Fans hinter mir reagiert. Und das ist nicht erlaubt, deshalb akzeptiere ich die Rote Karte. Das ist alles“, erklärte der 55-Jährige. Schmidt, der auch schon bei Bayer Leverkusen und PSV Eindhoven als Trainer tätig war, hatte nach dem Flaschenwurf unter anderem auch mit den pöbelnden Fans des Heimteams diskutiert. Nach der Roten Karte „verabschiedete“ er sich von den Vizela-Anhängern, in dem er auf dem Weg in die Kabine mit beiden Händen das Endergebnis anzeigte.

