EL-Ansetzungen: Hammer-Auftakt für LASK

Die Ansetzungen für die Gruppenphase der Europa League sind raus und versprechen gleich zum Start jede Menge Unterhaltung.

Der LASK startet mit einem echten Kracher-Spiel in die Gruppenphase. Am Donnerstag, 21. September gastiert der FC Liverpool in Linz. An Spieltag zwei tritt der LASK in Toulouse an, am dritten Spieltag bei Union Saint-Gilloise. Das Auswärtsspiel an der Anfield Road steigt am 30. November.

Der Spielplan ist da! 😍

Wir starten mit einem echten Kracher-Spiel in die Gruppenphase. Am 21.09.2023 gastiert der FC Liverpool in der Raiffeisen Arena ⚽🔥 🎫 Ticketinfos folgen demnächst!

Auch der SK Sturm bekommt es zum Auftakt mit einem Top-Klub zu tun. Die Grazer starten am 21.September zuhause gegen Sporting Lissabon. Das Gruppen-Finale findet dann im Dezember in Lissabon statt.

