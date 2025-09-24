EL-Auftakt: Das ist die Sturm-Startelf bei Midtjylland

Der SK Sturm Graz startet mit einem Auswärtsspiel beim FC Midtjylland in die Europa-League-Ligaphase. Hier sind die Aufstellungen!

Trainer Jürgen Säumel muss auf Spielmacher Otar Kiteishvili verzichten. Der Georgier konnte aus familiären Gründen die Reise nach Dänemark nicht antreten.

Mit dieser Elf startet Sturm Graz:

Mit dieser Elf startet Midtjylland:

Bild: GEPA